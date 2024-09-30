30 Сентября 2024
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Происшествия В России
Фото: Генпрокуратура РФ

Покушавшийся на Прилепина получил пожизненное

Суд вынес приговор покушавшемуся на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову.

"Признать Пермякова виновным… назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока – в колонии особого режима", - приводит РИА Новости выдержку из приговора.

Напомним, 6 мая 2023 года в результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. Гражданин Украины Александр Пермяков, которому вменяют покушение на писателя Захара Прилепина, полностью признал свою вину.

В СК сообщили, что Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, после чего прибыл в Россию по украинскому паспорту, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина.

В течение длительного времени Пермяков следил за писателем, изучая маршрут его передвижения. Его соучастники предоставили ему поддельные документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть Россию после совершения преступления.

Теги: Захар Прилепин, Алепксандр Пермяков, покушение


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