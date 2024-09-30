И.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву вменили получение взятки

И.о. вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев попал под "уголовку". Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Марзаев получил 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании. За это он должен был покровительствовать организации. Посредником при передаче взятки выступил министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов.

Расследование продолжается, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.