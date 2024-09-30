30 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На форуме 100+Technobuild в Екатеринбурге представят уральские стройматериалы

В Екатеринбурге на форуме 100+Technobuild покажут стройматериалы уральского производства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Как отметили в компании, основные строительные материалы, которые используют уральские строители при возведении жилья и объектов социальной инфраструктуры – местного производства. В регионе производят высокомарочный цемент и стеновые газоблоки, арматурные каркасы и железобетонные конструкции, минераловатный утеплитель и силикатный облицовочный кирпич. А также светопрозрачные конструкции, двери, тротуарную плитку.

С 1 по 4 октября на площадке форума 100+Technobuild можно будет ознакомиться с продукцией местных предприятий. Они будут представлены на стенде "Атомстройкомплекс-Промышленность" (1 павильон, стенд 1Е20).

Стройматериалы уральского производства(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

11 высокопроизводительных заводов по выпуску стройматериалов, которые снабжают ключевых игроков свердловского рынка, входят в структуру крупного девелопера ГК "Атомстройкомплекс". Работая в тесной связке с собственным проектным институтом, строительными подразделениями и эксплуатирующими службами, заводы "Атома" быстро реагируют на запросы рынка и позволяют воплощать передовые архитектурные и инженерные решения, а главное – снижать трудоемкость работ на строительной площадке за счет заводского исполнения основных узлов.

"Мы рассчитываем геометрию материалов, например, тех же газоблоков, в соответствии с высотой и шириной этажа – за счет этого растет производительность труда каменщиков, исчезает необходимость подгонки материалов, сокращается количество обрези. На заводе свариваются арматурные каркасы, собираются самые сложные железобетонные конструкции здания: лестнично-лифтовые узлы, лестничные марши. Технология "филигран" позволяет выпускать на заводе готовые панели несъемной опалубки, которые обеспечивают ровную поверхность стен и позволяют сократить время, необходимое на внутреннюю отделку. Наши производства созданы строителями для оптимизации стройки, учитывают максимум отраслевых нюансов, регулярно модернизируют как свое оборудование, так и свой продукт", - отмечает директор по стратегии "Атомстройкомплекс-Промышленность" Алексей Кузнецов.

Стройматериалы уральского производства(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

На всех предприятиях "Атомстройкомплекс-Промышленность" действует строгий контроль качества: на заводах оснащены современные лаборатории, которые осуществляют как входной контроль сырья, так и контроль продукции на соответствие заявляемым потребительским характеристикам. В этом году производственные предприятия холдинга подали заявки на включение в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков стройматериалов (НРДП) Национального объединения строителей. Материалам, включенным в реестр, присваивается Знак качества – он свидетельствует об их полном соответствии параметрам, заявленным производителями.

Теги: стройматериалы, 100+Technobuild, форум, Екатеринбург


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