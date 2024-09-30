В Миассе УК заставили отремонтировать дом, в котором живёт ветеран СВО

Генеральная прокуратура РФ приняла меры по обращению участника специальной военной операции из Миасса Челябинской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчина владеет квартирой на последнем этаже многоквартирного дома. В период с августа по июль 2024 года его квартиру затапливало 4 раза. Ремонтом кровли никто не занимался, а обращения в управляющую компанию результатов не давали.

Управление Генпрокуратуры РФ по УрФО выявило факты ненадлежащего содержания жилого дома, в том числе крыши. После вмешательства прокуратуры управляющая компания провела ремонт кровли, межпанельных швов, герметизацию крыши. Также УК компенсировала ущерб, причиненный военнослужащему.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге прокуратура также заставила УК отремонтировать крышу дома, в котором живёт семья участника СВО.