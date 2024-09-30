Российские таксисты уходят из агрегаторов в соцсети

Таксисты и пассажиры начали договариваться о поездках напрямую в мессенджерах. Такую тенденцию наблюдают на рынке уже 2 года после принятия нового закона, который ужесточает требования к таксистам. Самозанятым стало сложно выполнять все обновленные требования, и они вынуждены поднимать цены, пишет Cnews.ru.

Нелегально работающие в такси предлагают пассажирам поездки в два раза дешевле, потому что им в этом случае не приходится делиться с агрегатором и платить за аренду автомобиля.

Россияне стали договариваться о поездках с таксистами напрямую из-за роста цен на услуги легального такси. По подсчетам Росстата, в июле этого года проезд на такси в расчете на 1 км вырос на 26% год к году.

По подсчетам аналитиков, в Telegram зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во ВКонтакте — 3,8 тысячи групп. В Telegram даже появились нелегальные каналы-агрегаторы, которые уже ввели комиссию для водителей.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев оценивает потери бюджета из-за ухода таксистов на "серый" рынок в 30 миллиардов рублей. Эксперты считают, что решить проблему сможет смягчение требований для самозанятых таксистов.

Напомним, с 1 сентября в России вступил в силу закон о такси, который ввел ряд ограничений для водителей. Например, теперь они обязаны работать официально и состоять в специальном реестре, также они должны оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, для его получения необходимо иметь разрешение на работу в такси.

Ранее эксперты прогнозировали, что службам такси в конце года не будет хватать 130 тысяч водителей. Из-за этого в часы пик осенью и зимой цены могут вырасти на десятки процентов.

"Дефицит растет среди прочего из-за ужесточения миграционной политики и регулирования в такси — водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов", — рассказал ТАСС директор по работе с госорганами "Яндекс.Go" Антон Петраков.

За первые полгода действия всех новых условий с рынка такси ушли порядка 40% водителей.