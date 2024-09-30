В Тюмени дан старт медиапроекту "Росгвардия. Всегда на страже"

Губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Анатолий Маликов дали старт медиапроекту "Росгвардия. Всегда на страже", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Мультимедийная экспозиция в Историческом парке "Россия — моя история" в Тюмени рассказывает об истории и задачах Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, знакомит с ВУЗами ведомства, служебно-боевой деятельностью подразделений Управления Росгвардии по Тюменской области и Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии.

Посетители экспозиции узнают об участии военнослужащих и сотрудников в специальной военной операции и о работе Росгвардии по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Выставка будет открыта для посетителей с 1 по 10 октября 2024 года со вторника по воскресенье (в понедельник выходной).

Посетить экспозицию можно с 10.00 до 19.00.

Вход свободный. Для организованных групп посещение по предварительной записи в отделе Управления Росгвардии по Тюменской области, телефон: 8(3452) 29-46-53.