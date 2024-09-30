30 Сентября 2024
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" выделит сотни миллионов рублей на обновление автопарка

Компания "Россети Урал" обновляет свой автопарк специализированной и легковой техники. Для этого выделят сотни миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, программа модернизации автопарка спецтехники в 2024 году в контуре "Россети Урал" включает в себя закупку 198 единиц специализированных производственных машин - продукции отечественного автопрома. На эти цели в нынешнем году будет направлено порядка 887 млн рублей. Новые машины уже поставляются на производственные участки "Россети Урал".

(2024)|Фото: Россети Урал

Автопарк производственной техники пополняется моделями ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, Лада Нива, Снегоходы Тайга, Измельчители торнадо, прицепы и полуприцепы СпецМаш. В 2025 году компания планирует закупить 201 единицу транспортных средств на сумму 950 млн рублей. "Россети Урал" планирует точечно обновить и автопарк легковых автомобилей, так как автоколонна машин, используемых в городских условиях, также обладает высоким износом. Речь об апробации машин, в том числе как зарубежного, так и отечественного производств. Всего в этом году будет закуплено 18 единиц легковых автомобилей.

(2024)|Фото: Россети Урал

Как пояснили в компании, обновление легкового автопарка, в котором средний срок эксплуатации составляет свыше 15 лет, производится за счет нетарифных источников финансирования. Производственный автопарк "Россети Урал" насчитывает порядка 3 тысяч различных моделей транспортных средств, обновление которых заложено в целевых программах модернизации оснащения персонала.

(2024)|Фото: Россети Урал

Теги: автопарк, обновление, машины, Россети Урал


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