"Россети Урал" выделит сотни миллионов рублей на обновление автопарка

Компания "Россети Урал" обновляет свой автопарк специализированной и легковой техники. Для этого выделят сотни миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, программа модернизации автопарка спецтехники в 2024 году в контуре "Россети Урал" включает в себя закупку 198 единиц специализированных производственных машин - продукции отечественного автопрома. На эти цели в нынешнем году будет направлено порядка 887 млн рублей. Новые машины уже поставляются на производственные участки "Россети Урал".

Автопарк производственной техники пополняется моделями ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, Лада Нива, Снегоходы Тайга, Измельчители торнадо, прицепы и полуприцепы СпецМаш. В 2025 году компания планирует закупить 201 единицу транспортных средств на сумму 950 млн рублей. "Россети Урал" планирует точечно обновить и автопарк легковых автомобилей, так как автоколонна машин, используемых в городских условиях, также обладает высоким износом. Речь об апробации машин, в том числе как зарубежного, так и отечественного производств. Всего в этом году будет закуплено 18 единиц легковых автомобилей.

Как пояснили в компании, обновление легкового автопарка, в котором средний срок эксплуатации составляет свыше 15 лет, производится за счет нетарифных источников финансирования. Производственный автопарк "Россети Урал" насчитывает порядка 3 тысяч различных моделей транспортных средств, обновление которых заложено в целевых программах модернизации оснащения персонала.