Челябинская гимназия заплатит 300 тысяч рублей пострадавшему из-за гололёда ученику

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда отказала гимназии № 96 Челябинска в требовании о снижении размера компенсации ученику, который получил травму на территории школы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура установила, что 12-летний мальчик получил травму на территории гимназии, поскользнувшись на наледи у крыльца школы. В результате падения ребенок получил закрытый перелом бедра со смещением. Поскольку это произошло вследствие ненадлежащего содержания территории образовательного учреждения, прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском о компенсации причиненного морального вреда.

Суд удовлетворил требование прокурора взыскать с гимназии в пользу ребёнка 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Гимназия попыталась обжаловать это решение, считая размер компенсации необоснованно завышенным, но Судебная коллегия оставила его в силе.

Как мы сообщали ранее, в 2022 году суд в Екатеринбурге взыскал с коммунальщиков 200 тыс. рублей в пользу ребёнка, получившего травму из-за гололёда.