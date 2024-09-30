30 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Сенатор предложила выращивать кофе в России

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева считает, что кофе можно выращивать в России. Такое заявление она сделала на фоне сообщений о грядущем подорожании кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме на 20-30%.

Талабаева считает, что не нужно вносить кофе в перечень социально значимых товаров из 24 наименований, утвержденный Правительством России, поскольку "далеко не все люди пьют кофе". По ее словам, которые приводит Парламентская газета, многие жители России предпочитают цикорий.

Она предположила, что кофе можно выращивать и в России. "Сейчас идут такие сложные процессы во всем мире, и наша страна успешно строит свою экономику в них, продовольственную политику, поэтому можно подумать и над тем, чтобы выращивать кофе на территории нашей страны", - отметила она.

Еще одно антикризисное предложение сенатора заключается в том, чтобы покупать кофе в зернах и молоть их дома.

Снижение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме, крупных мировых поставщиках этой продукции, привело к значительному росту цен на необжаренное зерно. Биржевые цены за последний год выросли почти вдвое, а за полгода — на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Пока в России это удорожание полностью не заложено в стоимость продукта на полках магазинов и готового напитка в кофейнях. Однако к концу 2024 года любителям кофе придется платить на 20–30% больше, предупреждают участники рынка, сообщает Коммерсант.

Теги: кофе, засуха, рост цен, выращивание


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