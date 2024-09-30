Добровольцам упростят заверение доверенностей и завещаний

Добровольцам разрешат удостоверять доверенности и завещания у командира воинской части. Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму группой депутатов и сенатором Ириной Рукавишниковой.

Доверенности и завещания военнослужащих, удостоверенные командиром воинской части, считаются нотариально заверенными. Но у добровольцев такого права нет, а заверять документы у нотариуса у них часто нет возможностей. Законопроект устраняет этот пробел. Заверение командиром воинской части придает документам статус нотариально заверенных.

Рукавишникова отмечает, что инициатива подготовлена на основании многочисленных обращений бойцов и членов их семей.