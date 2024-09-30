30 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

1 октября в России стартует осенний призыв

В России 1 октября стартует осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Приказ о призыве подписал Владимир Путин. Призвать планируется 130 тысяч человек. На службу отправятся россияне в возрасте от 18 до 27 лет.

С начала специальной военной операции на Украине президент РФ неоднократно подчеркивал, что срочники не будут участвовать в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что призывники будут служить в армии только на территории России.

С 1 января 2024 года по приказу президента верхняя граница призывного возраста повысилась с 27 до 30 лет.

Призывникам во время осеннего призыва будут раздавать бумажные повестки. Об этом рассказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, пишет РБК.

"Они будут доводиться как лично призывникам под подпись, так и заказными письмами", — уточнил Цимлянский.

Также повестки будут приходить через Госуслуги. Такая повестка будет автоматически считаться врученной спустя семь дней с момента ее размещения. В случае, если гражданин не явился в военкомат, ему пришлют предупреждение. Если и после этого он не придет в течение двадцати дней, не имея уважительной причины, – на него наложат ограничения: запретят оформлять сделки с недвижимостью, брать кредиты и займы, регистрировать ИП и статус самозанятого.

Напомним, что сейчас в России создается Единый реестр воинского учета или Реестр призывников. Система призвана снизить бюрократическую нагрузку на государственные органы и самих призывников.

Кроме того, этой осенью повысились штрафы. За неявку в военкомат по повестке придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы – от 1 до 5 тысяч рублей, за несообщение о выезде из России на срок более полугода – от 5 до 15 тысяч рублей, за уклонение от медкомиссии – от 15 до 20 тысяч рублей.

Теги: призыв, Путин, служба, армия


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