СК проведет проверку после жалоб жителей Екатеринбурга на руководство управляющей компании

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалоб на руководство управляющей компании в Екатеринбурге.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее в соцсети было опубликовано обращение к Бастрыкину от жителей улицы Испытателей в уральской столице. Они заявили о неправомерных действиях руководства УК, которое якобы подделало подписи жильцов в протоколах общего собрания и незаконно использовало деньги, предназначенные для капитального ремонта.

По словам уральцев, они живут в ненадлежащих условиях: дома разрушаются, системы коммуникации и электропроводка пришли в негодность, протекает кровля. При этом многочисленные обращения в уполномоченные органы результата не принесли.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее глава СКР обратил внимание на ситуацию с аварийным домом на Среднем Урале, который обещают переселить только в 2028 году.