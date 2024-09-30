Бастрыкин вмешался в историю с нападением на мать погибшего участника СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о избиении матери погибшего участника СВО, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в одном из магазинов города. Пьяный мужчина несколько раз ударил 52-летнюю женщину.

В соцсетях сообщается, что поводом для агрессии со стороны мужчины стало присутствие собаки в магазине - женщина выгуливала питомца и зашла в магазин вместе с ним. Таблички, запрещающей обслуживание покупателей с питомцами на дверях не было. Продавцы тоже не возражали против собаки. Неадекват подкараулил женщину у магазина и кинулся на собаку, когда женщина вступилась за питомца - напал и на нее. У пострадавшей зафиксированы ушибы.

Следственными органами СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.