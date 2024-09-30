Зарплатные ожидания у потенциальных учителей более чем в два раза превысили реальные

Специалисты в своих областях готовы пойти работать в школу и обучать детей за деньги, которые примерно в два раза больше тех, что платят учителям, причем это минимальный "порог согласия". Такие данные опроса приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Вопрос задавался простой: "на какую зарплату вы бы согласились пойти работать учителем в школу и какой предмет преподавать?" Программисты рассматривают зарплату в школе только от 80 тыс. Иные работники готовы работать за зарплату от 50 тыс., но это минимум. Врачи согласны учить химии и биологии, инженеры - математике и физике, геологи и геодезисты - географии, экономисты и бухгалтеры - математике, юристы - истории и обществознанию, редакторы и корректоры - русскому языку и т.д.

Работников не спрашивали, за сколько ставок они хотели бы получать эти деньги, но очевидно, что люди подразумевали работу на одну ставку, которая для учителя составляет 18 часов (уроков) в неделю, что с учетом дополнительных обязанностей выливается примерно в стандартные 40 часов. Также явно люди называли ожидаемую зарплату "чистыми". А вот власти приводят данные по начисленной зарплате учителей (до вычета всех налогов) и за всю нагрузку, которая в среднем составляет, по разным данным, 1,7-1,8 ставки. В расчете же на одну ставку учителя получают на руки всего 20-25 тыс.

По разным подсчетам, дефицит кадров в этой сфере составляет от 50 до 250 тыс. человек. И результаты опроса убедительно отвечают на вопрос, почему в школах очень не хватает учителей.

Как заявила недавно директор "Национального аккредитационного агентства в сфере образования" Наталья Алтыникова, учителей больше всего беспокоит их маленькая зарплата, это упоминают 72% педагогов.

Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что нынешняя зарплата учителей "несовместима с жизнью" и это позор для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату людям, обучающим будущие поколения. Как подсчитал доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский, час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в 16 рублей.