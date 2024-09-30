Москвич, который заживо сгорел в своей квартире, мог устроить пожар специально

Погибший собственник квартиры в московском ЖК "Селигер сити" мог устроить пожар специально. Он недавно развелся с женой. Она забрала детей себе, пишет SHOT. Как рассказывают знакомые, Роман после этого несколько раз пытался совершить суицид, из-за чего его поставили на учёт в психоневрологический диспансер. Также он в последнее время вел себя агрессивно и со всеми ругался.

По данным МВД, вчера 38-летний мужчина "навёл суету" и во второй своей квартире в Химках. Он принёс туда десять газовых баллонов. Соседи сделали собственнику замечание, на что мужчина не отреагировал, закрыл квартиру и уехал. Люди вызвали на место экстренные службы, вскрыли квартиру и баллоны вынесли.

Через несколько часов после этого во второй квартире Романа - в ЖК "Селигер сити" - взорвались газовые баллоны. Сам он сгорел заживо. Погибший работал начальником отдела в промышленном холдинге.

Сильный пожар и взрывы произошли на севере Москвы прошедшей ночью. Один человек погиб, двое пострадали. Пламя распространилось очень быстро: огонь охватил квартиры с 5-го по 8 –ой этажи. В доме проводилась эвакуация. Квартиру, где взорвались баллоны, вскрывали.