Число погибших от урагана в США достигло 90 человек

Не менее 90 человек погибли в США из-за урагана Хелен. Более тысячи человек числятся пропавшими без вести в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии, сообщает ТАСС.

Миллионы людей остались без света, вышли из строя вышки сотовой связи, разрушены дороги и мосты. Ущерб, по разным оценкам, составляет от 15 до 100 миллиардов долларов.

Власти объявили о создании специального веб-сайта для размещения информации. По словам чиновников, многие пропавшие без вести - это люди, которые из-за отсутствия электричества и связи не могут позвонить близким.

Более двух миллионов человек остались без электричества. Больше всего отключений - в Южной Каролине.

Из-за разрушенных дорог и наводнений добраться до пострадавших очень трудно. Губернатор Северной Каролины Рой Купер призвал жителей запада не выезжать в дальние поездки ради собственной безопасности, для того, чтобы освободить дороги машинам экстренных служб.

Ураган обрушился на США в минувший четверг с порывами ветра до 225 километров в час. Ураган настиг Джорджию, Северную и Южную Каролину, Теннесси и другие штаты и вызвал сильные ливни. Реки вышли из берегов. Уже проведены сотни спасательных операций на воде.

Президент Джо Байден охарактеризовал последствия шторма как "ошеломляющие" и заявил, что посетит Северную Каролину на этой неделе, если это не помешает спасательным и восстановительным работам.