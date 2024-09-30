Десять человек вызволили из рабства в Тульской области

В Тульской области десять человек удерживали в рабстве на ферме цыгане. Они отбирали у людей паспорта, телефоны, били и заставляли собирать яблоки. А когда работники сбегали, их ловили и возвращали обратно, пишет Myslo.

В издание ранее обратилась жительница Крыма и заявила, что её бывшего мужа незаконно удерживают в Тульской области. Она рассказала, что он пропал некоторое время назад. Женщина пыталась найти его сама. Он позвонил и сообщил, что его держат в неволе цыгане.

"Назвал адрес и попросил вытащить его оттуда", - рассказала женщина.

Журналисты организовали свою проверку и выяснили, что всего на ферме находились 50 человек. Они вместе с полицией и волонтером движения по освобождению из рабства "Альтернатива" смогли вызволить 10 человек, которых незаконно удерживали на ферме в поселке Ровно.

Как рассказал волонтер, "работников" цыгане находили в Москве.

"Подходили к людям и предлагали быстрый заработок. Говорили, что нужно разгрузить машину с дынями или картошкой. Платят 3-5 тысяч рублей, деньги сразу на руки. Сажали их в автомобиль, мол, вот тут недалеко, за поворотом. И увозили в Ровно", - сказал волонтер.

Следственный комитет начал проверку по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.