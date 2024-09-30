В пермском кафе мигрант приставал к ребенку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал начать расследование обстоятельств возможного приставания мигранта к детям в Перми.

"В соцмедиа сообщается, что в Перми приезжий повар домогался девочек в кафе быстрого питания. Следственными органами управления СК России по Пермскому краю проводится проверка", - сообщает СКР в своем telegram-канале.

Речь может идти о том, что девочка зашла в заведение пообедать, а когда ее подруга ненадолго вышла на улицу, работник кафе якобы подошел к оставшемуся в кафе ребенку и начал показывать ей порно на своем телефоне, задавая нескромные вопросы.