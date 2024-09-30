Жители Сысерти массово требуют исключить из "ЕР" депутатов, прогнавших их с последнего заседания гордумы

Жители Сысертского района серьезно настроены на исключение депутатов гордумы, прогнавших их с последнего заседания, из партии "Единая Россия". Об этом инициативная группа, выступающая против строительства мусорного полигона у деревни Андреевка, написала в своих социальных сетях.

Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание гордумы, на котором решался вопрос референдума по поводу строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". На встречу пришли противники строительства, однако тех выгнали, впервые за восемь лет закрыв заседание от граждан. Свое решение депутаты обосновали озвучиванием персональных данных тех же горожан при обсуждении вопроса, что уральцы посчитали необоснованным, ведь самостоятельно составляли списки и прекрасно знают информацию друг о друге.

Когда же члены инициативной группы воспротивились этому решению, в гордуму была вызвана полиция. Сотрудники МВД рассказали, что им сообщили о "толпе, ворвавшейся в здание гордумы". В результате, уральцам отказали в референдуме, попутно заявив, что те нарушают закон.

Накануне жители Сысерти заявили, что не намерены терпеть такое поведение местных депутатов, которые, по их словам, "почувствовали себя неприкасаемыми". В инициативной группе заявили, что народные избранники якобы забыли задачи и прерогативы "Единой России" и своими поступками только "дискредитируют партию и роняют ее престиж".

"Речь идет об отношении к людям, об уважении к избирателям и президенту. Хамское, наглое и высокомерное. Жители массово отправляют жалобы с требованием исключить из партии депутатов, "плюнувших в лицо жителям" и объяснить жителям правила поведения членов ЕР с ними. Может именно так и должно быть?" - написали активисты в своих соцсетях.

Они также добавили, что их гнев не исходит из решения депутатов отказать в проведении референдума, где серьезно бы разобрали вопрос строительства полигона "Екатеринбург-Юг". Эту ситуацию, считают уральцы, предстоит разобрать суду.

Речь идет о депутатах: Вадим Старков, Илья Тугбаев, Александр Зырянов, Марина Титова, Игорь Распутин, Валентина Шакирова, Алексей Раубе, Максим Перминов, Игорь Ушанов, Алексей Дубинов и Андрей Пахитон.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А совсем недавно и глава Екатеринбурга успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.