Жители Сысерти массово требуют исключить из "ЕР" депутатов, прогнавших их с последнего заседания гордумы

30 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители Сысерти массово требуют исключить из "ЕР" депутатов, прогнавших их с последнего заседания гордумы

Жители Сысертского района серьезно настроены на исключение депутатов гордумы, прогнавших их с последнего заседания, из партии "Единая Россия". Об этом инициативная группа, выступающая против строительства мусорного полигона у деревни Андреевка, написала в своих социальных сетях.

Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание гордумы, на котором решался вопрос референдума по поводу строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". На встречу пришли противники строительства, однако тех выгнали, впервые за восемь лет закрыв заседание от граждан. Свое решение депутаты обосновали озвучиванием персональных данных тех же горожан при обсуждении вопроса, что уральцы посчитали необоснованным, ведь самостоятельно составляли списки и прекрасно знают информацию друг о друге.

Когда же члены инициативной группы воспротивились этому решению, в гордуму была вызвана полиция. Сотрудники МВД рассказали, что им сообщили о "толпе, ворвавшейся в здание гордумы". В результате, уральцам отказали в референдуме, попутно заявив, что те нарушают закон.

Накануне жители Сысерти заявили, что не намерены терпеть такое поведение местных депутатов, которые, по их словам, "почувствовали себя неприкасаемыми". В инициативной группе заявили, что народные избранники якобы забыли задачи и прерогативы "Единой России" и своими поступками только "дискредитируют партию и роняют ее престиж".

"Речь идет об отношении к людям, об уважении к избирателям и президенту. Хамское, наглое и высокомерное. Жители массово отправляют жалобы с требованием исключить из партии депутатов, "плюнувших в лицо жителям" и объяснить жителям правила поведения членов ЕР с ними. Может именно так и должно быть?" - написали активисты в своих соцсетях.

Они также добавили, что их гнев не исходит из решения депутатов отказать в проведении референдума, где серьезно бы разобрали вопрос строительства полигона "Екатеринбург-Юг". Эту ситуацию, считают уральцы, предстоит разобрать суду.

Речь идет о депутатах: Вадим Старков, Илья Тугбаев, Александр Зырянов, Марина Титова, Игорь Распутин, Валентина Шакирова, Алексей Раубе, Максим Перминов, Игорь Ушанов, Алексей Дубинов и Андрей Пахитон.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А совсем недавно и глава Екатеринбурга успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.

Теги: Сысерть, ЕР, мусорный полигон, гордума, депутат, жалоба


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети