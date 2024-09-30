В Прикамье готовы потратить 6 млн на перевозку депутатов и сенатора

В Пермском крае начали искать организацию, которая займется перевозкой по территории региона депутатов Госудмы и сенатора Совфеда.

"Оказание транспортных услуг для сенатора Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории города Перми, Пермского края", - говорится в карточке закупки.

Заявки принимают с 27 сентября по 16 октября 2024 г. 18 октября подведут итоги. Начальная цена контракта – 6 млн руб. Отметим, Пермский край в Совфеде представляет Алексей Пушков, в Госдуме – Ирина Ивенских, Роман Водянов, Антон Немкин, Дмитрий Скриванов и Игорь Шубин.