Фигурантам дела о взрыве газа в Нижнем Тагиле продлили домашний арест

В Нижнем Тагиле до следующего года продлен домашний арест газовикам, которые являются фигурантами уголовного дела об обрушении жилого дома на Сибирской.

Напомним, после трагедии, случившейся 1 августа, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд отправил газовиков под домашний арест.

Срок ареста Александры Ярыкиной, Александра Алимова и Максима Гривского истекал на этой неделе, 1 октября. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение о продлении меры пресечения. Все трое останутся под домашним арестом до 29 января 2025 года.

В результате взрыва газа в Нижнем Тагиле погибли 11 человек. Пострадавший дом на Сибирской полностью расселили и уже снесли.