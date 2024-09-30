В Нижнем Тагиле хозяин автостоянки выплатит 400 тысяч за поврежденную иномарку

В Нижнем Тагиле владелец автостоянки не досмотрел за вверенным ему автомобилем, в результате чего теперь обязан выплатить владельцу иномарки почти 400 тыс. рублей. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Герман Ш. оставил свой "Митсубиси Аутлендер" на ночь на охраняемой стоянке, за что заплатил 100 рублей. Территория стоянки была закрыта и оборудована въездом с контрольно-пропускным пунктом, а круглосуточную охрану осуществлял ООО ЧОН "Н.Тагил".

Вернувшись на следующий день, владелец авто обнаружил на ней повреждения лакокрасочного покрытия, деформацию госномера и передней двери, разрушение бокового зеркала заднего вида, а также повреждения капота и шин. С помощью экспертизы удалось установить размер ущерба. С этой суммой Герман и направился к владельцу стоянки - ИП Вертунову, однако его претензия осталась без удовлетворения.

Тогда свердловчанин решил действовать через суд и подал иск с просьбой взыскать с предпринимателя 220 тыс. 758 рублей ущерба, 20 тыс. рублей компенсации морального вреда, 9,1 тыс. рублей расходов на проведение экспертизы, 30 тыс. рублей расходов на юридические услуги, а также штраф и расходы на почту, оформление нотариальной доверенности и госпошлину. Суд требования удовлетворил и взыскал сумму в 398 тыс. 656 рулей, снизив запрашиваемую сумму на 4 тыс. рублей.

Предприниматель с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Он уверял, что договора хранения с истцом он не заключал, а ответственность за произошедшее лежит на сотруднике ЧОПа. Однако Свердловский областной суд пришел к выводу, что истец и ответчик все же заключали догов хранения, что подтверждали данные в журнале финансового отчета и в реестре по паркингу, а также фотографиями местности.

Суд постановил, что услуги по хранению были оказаны некачественно, а потому решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.