30 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Факты избиения русскоязычных учеников в Узбекистане проверит детский омбудсмен

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова проверит информацию об избиении в одной из школ города Джизака русскоязычных учеников. Необходимость проверки возникла после новостей о том, что семиклассники постоянно избивают школьников, которые не знают узбекский язык. Также они побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России, пишет "Российская газета".
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"К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация", - сказала Рахмонова.

Кроме того, на прошедшей неделе стало известно о конфликте между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Женщина устроила скандал с шестиклассником из-за его просьбы объяснить урок на русском языке. Случай получил широкий резонанс в Узбекистане и России.

В итоге женщину оштрафовали на 535 долларов за оскорбление и нанесение легких телесных повреждений. Она также уже отбывает семь суток ареста за избиение учителя в другой школе.

Теги: Ташкент, избиение, Узбекистан, омбудсмен


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