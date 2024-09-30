В Челябинской области вор уснул в квартире, которую хотел обокрасть

В городе Копейск Челябинской области полицейские задержали мужчину, который намеревался обокрасть чужую квартиру, но уснул в ней. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

В полицию позвонил житель Копейска, который обнаружил, что в его квартире находится неизвестный. На место сразу же выехали сотрудники полиции, которые задержали спавшего.

Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина без определенного места жительства. Он рассказал, что залез в квартиру через открытую форточку, чтобы переночевать. Но когда увидел в помещении ценные вещи, решил украсть их. Для этого он связал одеялом два телевизора и другую бытовую технику и выставил в прихожей, чтобы наутро унести.

В отношении квартирного вора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу).