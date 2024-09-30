Помощник Зеленского заявил, что украинцам "план победы" полностью не покажут

У киевского режима есть "план победы", но украинцам его не покажут полностью, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Он сказал, что после презентации плана в США его покажут украинскому обществу, однако ряд деталей будут закрыты, чтобы Россия ничего не прознала. В частности, в этом плане, как уже подтверждал Киев, содержится пункт об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

Ранее французское издание Le Monde писало, что одним из пунктов "плана победы" Зеленского является принятие в НАТО. А The Wall Street Journal отмечало, что план Зеленского не имеет стратегии и является просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия с неясными целями.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что на Западе всерьез никто не верит в "победу" Зеленского, а сам он мечтает о нереальном, что не соответствует ни позиции Запада, ни настроениям самих украинцев. Более того, ему рекомендовали закончить захватническую военную авантюру в Курской области, на которую тратится много резервов и техники.

Официально заявлено, что дискуссия вокруг "плана победы" продолжится 12 октября, когда должна состояться встреча в Германии президента США Джо Байдена с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером. Туда же пригласили и Зеленского.

