На заводы в Челябинске будут привлекать роботов

В Челябинске приняли решение о создании Центра промышленной роботизации, целью которого будет повышение производительности труда на предприятиях с помощью автоматизации производств. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

"По распоряжению губернатора Алексея Текслера с октября этого года заработает Центр промышленной роботизации, создаваемый в тесной кооперации с "Заводом роботов". Основной задачей центра будет содействие ускоренной роботизации предприятий и достижению национальных целей развития нашей страны, определенных президентом РФ Владимиром Путиным", – сообщил первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Напомним, в феврале 2024 года на мощностях Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) запустили "Завод роботов", созданный для сборки промышленных роботов-манипулялоров. Площадку этого предприятия посещал президент Владимир Путин.