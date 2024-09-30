Астраханская область развивает инфраструктуру гостеприимства, занимая прочное положение на рынке внутреннего и въездного туризма

В Астрахани представителей туристической отрасли региона с всемирным день туризма поздравили министр экономического развития региона Элина Полянская и председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Думы Астраханской области Любовь Плющенко, сообщили в министерстве экономического развития региона.

Как подчеркнула в своем приветствии глава регионального минэкономразвития, туризм — это не только возможность познакомиться с богатой историей, культурой и природными ресурсами региона, но и важный фактор экономического роста, создания рабочих мест и улучшения качества жизни граждан.

Астраханская область занимает прочное положение на рынке внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Почти за 2 года кураторства туристической отрасли региона министерством экономического развития Астраханской области оказана поддержка по обустройству 2 пляжей в соответствии с требованиями национального стандарта, 5 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, созданы новые туристические маршруты и объекты туристического показа.

До конца 2024 года планируется запуск 270 модулей некапитальных средств размещения, обустройство туристского центра Астрахани в соответствии с туристским кодом центра города, разработка и внедрение единой цифровой туристической платформы.

За вклад в развитие туризма в Астраханской области и в связи с профессиональным праздником лучшим специалистам были вручены награды Минэкономразвития и Думы Астраханской области.