На Кавказе предотвратили серию терактов

В Ингушетии задержаны предполагаемые преступники, которым вменили подготовку к терактам.

По данным центра общественных связей ФСБ России, преступления готовили восемь жителей Магаса и Назрани. Они намеревались совершить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры и нападения на правоохранителей.

"При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы", - приводит РИА Новости информацию ФСБ.