2 октября по всей России проверят системы оповещения населения
Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 2 октября.
В этот день в эфире радио и телевидения в течение одной минуты будет подаваться сигнал гражданской обороны, на улицах будет звучать сирена. Информация по проверке будет также доступна в приложении "МЧС России".
"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал, или радио, и прослушать информационное сообщение", — сообщили в telegram-канале МЧС.
Проверки систем оповещения необходимы, чтобы оценить готовность дежурного персонала и работоспособность средств оповещения во время чрезвычайных ситуаций. Время проверки пока неизвестно.
Последнюю проверку систем в России проводили 4 октября 2023 года.