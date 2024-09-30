2 октября по всей России проверят системы оповещения населения

Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 2 октября.

В этот день в эфире радио и телевидения в течение одной минуты будет подаваться сигнал гражданской обороны, на улицах будет звучать сирена. Информация по проверке будет также доступна в приложении "МЧС России".

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал, или радио, и прослушать информационное сообщение", — сообщили в telegram-канале МЧС.

Проверки систем оповещения необходимы, чтобы оценить готовность дежурного персонала и работоспособность средств оповещения во время чрезвычайных ситуаций. Время проверки пока неизвестно.

Последнюю проверку систем в России проводили 4 октября 2023 года.