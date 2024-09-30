В Сургуте появились новые вице-мэр и глава ДГХ

В Сургуте назначены новые вице-мэр и директор департамента городского хозяйства.

С 30 сентября заместителем главы города назначен Виталий Малыхин. Он будет курировать комитеты внутренней и молодёжной политики, а также информационной политики.

Сергей Алексеев с 30 сентября возглавил департамент городского хозяйства мэрии. В 2011-18 гг. возглавлял УК "Сервис-3". С 2018-го трудился в администрации Сургута – был заместителем директора департамента городского хозяйства, заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений. В апреле – сентябре 2024 г. руководил УК "Сургутсервис".