Новак считает, что "Россия переживет любые цены на нефть"

Вице-премьер Александр Новак полагает, что Россия выдержит любое снижение цен на нефть.

"Стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%. Мы переживем любые цены", - сказал вице-премьер РФ, отвечая на вопрос, плохи ли для России низкие цены на нефть.

Он отметил, что разные экономисты "в течение года десять раз меняют свои оценки".

"Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы", - цитирует Новака "Интерфакс".