Жительницу Нижнего Тагила будут судить за избиение и убийство своей 91-летней бабушки

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в причинении смертельных травм своей 91-летней бабушке. Подробности инцидента Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла 7 января текущего года в квартире по улице Алтайская в Дзержинском районе города. Женщина стала ругаться со своей бабушкой и в порыве эмоций толкнула пенсионерку на пол. После этого обвиняемая нанесла пожилой родственнице не менее 11 ударов руками по голове и телу, причинив закрытую черепно-мозговую травму и сломав несколько ребер.

От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась в учреждении здравоохранения. После этого в отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Материалы дела уже направлены в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 15 лет.