Завершен капремонт еще одного моста в Астраханской области в рамках нацпроекта

В Красноярском районе Астраханской области завершили капитальный ремонт моста. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Искусственное сооружение через ерик Широкий Банный отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

"Движение по мосту уже открыли, автомобилисты оценили качество проделанных работ, а они здесь были масштабными. Специалисты заменили несущие конструкции: опоры и балки пролетных строений, уложили новое дорожное покрытие, укрепили откосы, установили дорожные знаки и нанесли разметку", - отметил Игорь Бабушкин.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что объект уже проверила специальная комиссия, теперь переправа отвечает всем современным требованиям по габаритам и нагрузкам.

В ближайшее время работы завершатся еще на двух мостах в Астраханской области.