30 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Регионы отмечают вторую годовщину воссоединения с Россией

Главы четырех воссоединившихся с Россией регионов поздравили жителей со второй годовщиной этого события. Уже рано утром они разместили на своих страницах поздравительные посты или видеообращения.
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Глава ДНР Денис Пушилин назвал это триумфом справедливости, о котором мечтали долгие годы. Это не просто политический акт, а возвращение домой, к своим корням, культуре.

"Мощь и величие России заключены в единстве и сплоченности нашего народа", - заключил он.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал воссоединение "величайшим событием в истории нашей земли" (Запорожья. - прим. Накануне.RU). И напомнил, что против России воюет не просто бандеровский режим, а англосаксонский мир, "где нет понятия чести и совести, где разрушены церкви, где уничтожена история", не признаются традиционные представления о человеке.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что ради воссоединения с Россией народ пережил украинские обстрелы, блокады, разруху, смерти мирных людей. Но выстоять помогла вера в торжество справедливости и твердая убежденность в том, что луганская земля всегда была и останется русской землей. А в регионе началась всеобщая модернизация, какой никогда не было, и даже жилищное строительство.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что за два года все больше людей в регионе из числа сомневавшихся сейчас осознают правильность сделанного выбора. Вся Россия участвует в обновлении региона.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с Россией. Донбасс восемь лет жил в тяжелейших условиях, но Россия не бросила своих людей. Она пыталась договориться, но все это закончилось обманом со стороны Запада, который готовил украинский режим к новой войне. Но правда на нашей стороне. Он поблагодарил все россиян за сплоченность и патриотический настрой.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила жителей регионов с Днем воссоединения, направив в адрес руководства регионов телеграммы.

Напомним, референдумы о воссоединении состоялись 23-27 сентября 2022 года. При высокой явке в Херсонской области это поддержали 87% проголосовавших, в Запорожской - 93%, в ЛНР - 98%, в ДНР - 99%. В прошлом году федеральным законом 30 сентября установлено как памятная дата. В этот день в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ четырех регионов.

Теги: воссоединение


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