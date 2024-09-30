"Непростой вопрос": мэр Екатеринбурга объяснил заминку в транспортной реформе

Старт обещанной в Екатеринбурге транспортной реформы откладывается. О причинах заминки на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава города Алексей Орлов.

Напомним, новая масштабная транспортная реформа должна была стартовать уже 1 октября. Она предусматривает переход на брутто-контракты для перевозчиков, что должно повысить качество перевозки пассажиров. Однако теперь сроки оказались сдвинуты на конец нынешнего года.

Как признался сегодня Орлов, это "очень непростой вопрос".

"Да, мы с 1 октября планировали перевести весь транспорт на систему брутто-контрактов. Начали с электрического транспорта. Необходимо проанализировать, как это работает. Потому что все платежи идут в бюджет", - пояснил мэр.

Он добавил, что стоит задача максимально перевести оплату проезда в безналичный расчет.

"Все, что касается наличных денег - скажем так, неполная гарантия, что это будет до бюджета доведено. Процесс, еще раз повторюсь, непростой, поэтому сроки мы слегка подкорректировали. До конца этого года мы полностью перейдем на систему брутто-контрактов по всему наземному общественному транспорту", - заверил Алексей Орлов.

Напомним, что с октября в Екатеринбурге и еще трех городах Свердловской области вводится новая система оплаты за проезд в общественном транспорте. Пассажирам обещают скидку при ее использовании.