Норвегия построит забор на границе с Россией

Власти Норвегии планируют построить забор на границе с Россией. Об этом сообщила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель, пишет "Российская газета".

По словам Энгер Мель, забор могут построить как вдоль всей границы, так и только на какой-то ее части. Общая протяженность границы между Норвегией и Россией составляет 198 километров.

"Пограничное ограждение очень интересно не только потому, что оно может служить сдерживающим фактором, но и потому, что оно оснащено датчиками и технологиями, которые позволяют определять, приближаются ли люди к границе", - заявила министр.

Также правительство страны обсуждает усиление безопасности на границе с Россией на севере Арктики. Среди мер рассматриваются возведение ограждений, увеличение численности пограничников или усиление мониторинга. Сейчас пограничная станция Стурскуг окружена забором длиной 200 метров и высотой 3,5 метра, возведенным в 2016 году.

По словам министра, она вдохновилась опытом соседней Финляндии, которая уже строит такое ограждение на границе с Россией.