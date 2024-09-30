В Челябинской области водитель врезался в здание СК и погиб

29 сентября в Еманжелинском районе Челябинской области водитель врезался в административное здание по ул. Герцена, в котором находится отдел Следственного комитета. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем NISSAN NOTE, при неустановленных обстоятельствах на Т-образном перекрестке съехал с проезжей части и врезался в административное здание.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД также установили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.