За мотосезон-2024 в Свердловской области погибло 30 байкеров

С мая по сентябрь 2024 года в Свердловской области в результате ДТП погибли 30 байкеров. Об этом на закрытии мотосезона, который прошел в Екатеринбурге на территории "Екатеринбург Арена", рассказала глава отдела пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галина Кравченко.

"К сожалению, в текущем году на дорогах региона мы потеряли на 8 мотоциклистов больше, чем в прошлом году. Всего погибло 30 байкеров, зарегистрировано порядка 500 ДТП с участием мототранспорта и это еще не предел", - сообщила Кравченко.

По ее словам, наиболее часто причиной аварии становилась небезопасная скорость и несоблюдение очередности проезда. Представитель Госавтоинспекции призвала байкеров беречь свою жизнь и жизнь своих детей, а также не покупать последним мототранспорт раньше времени.