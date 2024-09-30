Путин: развитие событий подтвердило освободительный характер спецопераици

Президент Владимир Путин поздравил россиян со второй годовщиной присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, назвав случившееся "поистине судьбоносным событием".

"Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгие восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Мы не бросили своих братьев и сестёр, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Эти переговоры закончились ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.

"Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер", - говорит Путин.

На освобождённых территориях активно восстанавливают предприятия, строят жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.

Напомним, подписание договора о вхождении регионов в состав РФ произошло 30 сентября 2022 г. На референдуме в ДНР "за" проголосовали более 99%, в ЛНР - 98%, в Запорожской области - 93%, в Херсонской - 87%. Путин сказал, что он был удивлен и рад таким результатам.