В России нелегальных мигрантов будут отслеживать по геолокации

Принцип работы публичного реестра мигрантов раскрыли в России. Как пишут Ведомости, список будет публичным — его опубликуют на официальном сайте МВД. Общедоступными станут только данные о наличии иностранца в списке.

Фамилия, имя и отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, раскрывать не будут. После внесения в список, иностранца смогут отслеживать по геолокации и устанавливать местонахождение. Сотрудники полиции также имеют право проникать в помещение, в котором может находиться нелегальный мигрант, в том числе если оказывается сопротивление.

Ранее сообщалось, что внесенные в реестр мигранты не смогут пользоваться банками, регистрировать недвижимость, управлять транспортом и заключать браки. Нелегалам также запретят регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.

Соответствующий проект постановления правительства разработало МВД. Оно вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

1 октября в Госдуму внесут еще несколько законопроектов, касающихся мигрантов. Об этом 29 сентября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В том числе депутаты рассмотрят законы о том, чтобы признать отягчающим обстоятельством незаконное нахождение в России, если мигрант совершил преступление, ввести повышенную ответственность за подделку документов для мигрантов, полностью запретить организациям-посредникам принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и другое.