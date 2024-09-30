В Пермском крае останется только три городских округа

В Пермском крае может остаться только три городских округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

В законодательное собрание Пермского края внесен проект закона, учитывающий изменения Федерального закона "Об общих принципах местного самоуправления". Согласно законопроекту, до конца текущего года в регионе 19 городских округов могут перевести в статус "муниципальные", поскольку эти территории не соответствуют новым критериям федерального законодательства.

По федеральным нормам, в городском округе не меньше двух третей всего населения муниципалитета проживает в городской среде, площадь территории сельских населенных пунктов не превышает в два и более раз площадь городов, плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в России

Сейчас в Пермском крае 43 муниципальных образования: 22 городских округа и 21 муниципальный округ. Изменения коснутся почти всех городских округов за исключением трех: города Перми, Чайковского городского округа и ЗАТО "Звездный", который по закону о закрытых административно-территориальных образованиях не может быть преобразован в муниципальный округ.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре.