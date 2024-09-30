В ДНР начали искать замену Жоге

В ДНР начался поиск возможной замены спикера Народного совета республики Артема Жоги. Политику прочат повышение до уральского полпреда президента.

В качестве претендента на нынешнюю должность Жоги обсуждается депутат трех созывов, Герой ДНР и комбат так называемой Шахтерской дивизии Константин Кузьмин (позывной "Шахтер"). Кузьмин – известный ополченец Днбасса. Весной 2014 г. он собрал так называемую Шахтерскую дивизию, позже известную как Третий батальон территориальной обороны имени 383-й Шахтерской стрелковой дивизии Народной милиции ДНР (после присоединения к России вошел в Первый армейский корпус ВС РФ). При этом кроме него рассматривают и других кандидатов, пишет "Ъ".

Напомним, 24 сентября президент Владимир Путин отправил в отставку уральского полпреда Владимира Якушева, который занимал этот пост почти четыре года. Вскоре он стал первым вице-спикером Совета Федерации. По сведениям знакомого с ситуацией источника Накануне.RU, с большой долей вероятности сменщиком Якушева на посту полпреда станет герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога.