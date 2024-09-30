В Свердловской области оплачивать проезд можно будет новым способом и со скидкой

В Екатеринбурге и еще трех городах Свердловской области вводится новая система оплаты за проезд в общественном транспорте. Пассажирам обещают скидку при ее использовании.

Презентация новой системы состоялась сегодня в мэрии уральской столицы. Как отметил глава города Алексей Орлов, в данный момент 90% поездок в общественном транспорте оплачиваются безналичным способом. Начиная с 10 октября будет доступен новый вид безналичной оплаты проезда - по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). При его использовании пассажир сможет сэкономить на одной поездке 13 рублей. Скидка будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Как рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО "НСПК" Мария Точилова, пока такая технология используется в 10 регионах России, и Екатеринбург оказался в числе инноваторов. Суть в том, что в общественном транспорте будут размещены специальные таблички с логотипом СБП. Они будут располагаться на стеклах, за водителем и в других местах.

По словам Точиловой, в ближайшие недели такой способ заработает в четырех свердловских городах: Екатеринбурге, Талице, Ирбите и Ивделе. Он будет доступен как в муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков. Платить за проезд с помощью такой таблички можно будет двумя способами.

Если смартфон поддерживает бесконтактную оплату, нужно поднести его к табличке. На экране появится специальный виджет, где останется выбрать свой банк и подтвердить платеж.

Можно также отсканировать QR-код с таблички. Это можно сделать как обычной камерой, так и камерой из мобильного приложения банка.

Мария Точилова отметила, что платеж пройдет моментально. После этого на экране смартфона всплывет чек, который нужно будет показать кондуктору. Тот сможет считать его своим телефоном, чтобы убедиться, что проезд оплачен.

При этом обещанная скидка в 13 рублей будет предоставляться за счет "НСПК".

"Выпадающих доходов у перевозчиков не будет. Они получат полную стоимость проезда", - пояснила Мария.

Новый способ оплаты проезда будет доступен в автобусах, троллейбусах и трамваях. В метро Екатеринбурга его применять не будут - для этого пока нет технической возможности.

"Технология в метрополитене немного другая, вопрос находится в проработке. Пока мы говорим только о наземном транспорте. Попробуйте оплатить с помощью табличек - вам точно понравится, будете платить каждый день и не раз. Это такой инновационный способ. Нам важно, чтобы люди привыкали к новому", - добавила Мария Точилова.