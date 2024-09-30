В Челябинской области активно ищут нелегальных мигрантов

В Челябинской области продолжают проводить рейды по поиску и выдворению нелегальных мигрантов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Особо активно проверяли общежития, торговые точки и стройки.

В ходе рейда полицейские Копейска нашли пять иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Одного из них готовят к депортации.

Ещё одного иностранца, подлежащего выдворению из РФ, полицейские обнаружили в Чебаркульском районе.

Отметим, что МВД Челябинской области проводит проверки иностранных граждан на постоянной основе. В рамках прошлого подобного рейда проверили более 300 мигрантов, некоторым из них вручили повестки в военкомат.