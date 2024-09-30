В Челябинске задержали мужчину, который расстреливал автомобили
29 сентября полицейские Челябинска задержали мужчину, стрелявшего по окнам автомобилей во дворе дома. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского МВД.
28 сентября в СМИ и соцсетях рассказали о повреждении стекол двух автомобилей во дворе жилого дома на Северо-Западе Челябинска – это сильно встревожило местных жителей.
В результате поквартирного обхода и опроса жителей, полицейские нашли мужчину, стрелявшего по машинам из пневматического пистолета, который можно купить без специального разрешения.
Напомним, ранее в Челябинске задержали местного жителя, который стрелял из пневматической винтовки по окнам квартир.