В Сысерти будут судить водителя, чей экскаватор-погрузчик насмерть придавил мастера

В Сысертском районе перед судом предстанет водитель со стройплощадки, обвиняемый по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла в рабочее время 27 февраля текущего года на стройплощадке в с. Патруши. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый управлял технически исправным экскаватором-погрузчиком. Не убедившись, что в границах опасной зоны все еще находится человек, тот стал выполнять работы по выемке обводненного грунта. В ходе проводимых работ, экскаватор-погрузчик завалился на бок и придавил мастера, выполнявшего работы по подготовке котлована к последующему возведению объекта. От полученных травм мастер скончался на месте происшествия.

Погибший мужчина, 1975 г.р., по гражданско-правовому договору подряда работал на стройке вблизи с. Патруши, где выполнял обязанности бригадира и мастера. Накануне Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя. После вручения обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.