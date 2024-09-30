Фигурант дела о поставке в армию некачественных бронежилетов признал вину

Признал вину фигурант дела о поставке в армию России некачественных бронежилетов.

Он сотрудничает со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Фамилия мужчины, признавшего вину, не уточняется, но фигурантами данного дела, как следует из документов, являются гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор Виктория Антонова, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 тыс. 40 не соответствующих правилам бронежилетов.