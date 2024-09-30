Пострадавшим от паводка жителям Тюменской области выделили 188,8 миллионов рублей

Жители Тюменской области, пострадавшие от весеннего паводка, получили 188,8 млн руб. Эти средства были выплачены им за поврежденное и утраченное жилье, сообщает РБК Тюмень.

Заявление на выплату для покупки или строительства нового жилья подал 71 человек. Это те, чьи дома были признаны непригодными для проживания. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 млн руб. В каждом случае она рассчитывалась в соответствии с площадью помещения и категорией получателя компенсации.

Материальная помощь в капитальном ремонте домов была оказана 335 пострадавшим. Они получили 75,5 млн руб. Размер выплаты определялся с учетом площади дома: 8,7 тыс. руб. за квадратный метр.

В ходе обследований жилых помещений, проведенных после схода воды, утраченными или поврежденными признаны 470 таких жилых домов. Из них 391 дом нуждается в капитальном ремонте, 79 признаны непригодными для проживания.

Ранее глава региона Александр Моор подчеркивал необходимость отремонтировать все жилые помещения к 1 октября. Выделить средства потребовалось и на ремонт поврежденных автомагистралей. Было подтоплено или затоплено 200 участков дорог и 28 мостов. Затраты на их ремонт, по прогнозам властей, могут превысить 2,7 млрд руб.