"Внимание всем!" На Среднем Урале проверяют систему оповещения

В Свердловской области, как и по всей стране, проверят систему оповещения. Как передает пресс-служба регионального МЧС, проверка пройдет 2 октября.

"На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!" С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что вся необходимая информация будет доступна в мобильном приложении МЧС России. Граждан просят сохранять спокойствие.