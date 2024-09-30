Горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа начала работу в Свердловской области

Роспотребнадзор Свердловской области совместно с региональным Центром гигиены и эпидемиологии запустили горячую линию по профилактики гриппа и ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, консультирование граждан продолжится до 11 октября.

Специалисты ответят на вопросы уральцев относительно их здоровья, а также расскажут:

чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ;

какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания;

где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации;

как соблюдение мер личной гигиены защищает от ОРВИ.

Горячая линия будет работать в будние дни с 09.00 до 17.00 по номеру +7(343)362-87-15 или телефонам отделов в городах Свердловской области. Помимо этого звонки принимаются круглосуточно по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.

Эпидемиологи напоминают, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений и повышает качество жизни в период эпидемического подъема.